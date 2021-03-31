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Юная жительница столицы поплатилась за доверчивость тремя тысячами рублей
Фото: Pixabay / Firmbee

Юная жительница столицы поплатилась за доверчивость тремя тысячами рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

В полицию поступило заявление от 19-летней жительницы Москвы, в котором она сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам девушки, она получила сообщение от знакомой в соцсетях, в котором та просила одолжить ей 950 рублей. Ничтоже сумняшеся, она выполнила просьбу и перевела на указанный номер карты требуемую сумму. Сразу после этого жительнице столицы поступило еще одно сообщение от этого же контакта. В нем у нее просили еще 1900 рублей. Девушка опять выполнила просьбу. Следом якобы ее знакомая сообщила, что ее карту заблокировали и попросила кинуть на другой счет еще 950 рублей. И даже это не насторожило доверчивую девушку. Она вновь перечислила деньги, после чего увидела на странице знакомой информацию, что ее аккаунт взломали.

Уточняется, что общий ущерб пострадавшей составил 3 800 рублей. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

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