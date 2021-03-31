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«Оживающие диафильмы»: ВДНХ пригласила на семейные спектакли

«Оживающие диафильмы»: ВДНХ пригласила на семейные спектакли

Ольга Маркова

Культура

Главная выставка страны представляет цикл программ для всей семьи «Оживающие диафильмы». Старт мероприятий намечен на 4 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница».

Участников проекта «Знание. ВДНХ» ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых детских книг в исполнении актеров Московского художественного академического театра имени М. Горького. Участие бесплатное, сообщается на сайте проекта.

Откроет цикл история американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Кто этот мальчик из обычного маленького американского городка, живший много лет назад, и похож ли он на нынешних мальчишек из российских городов, расскажет литературный спектакль Алисы Гребенщиковой.

На экране — мир старой Америки, нарисованный художником Екатериной Белявской специально для спектакля. На сцене — как будто сошедшие с экрана Том, тетушка Полли, Бекки Тэтчер в исполнении актеров МХАТ им. М. Горького Алисы Гребенщиковой и Евгения Кананыхина.

Второй спектакль цикла «Оживающие диафильмы» посвятят 95-летию выхода первой книги о забавном медвежонке Винни-Пухе британского писателя Алана Милна.

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