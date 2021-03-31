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МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Италии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Италии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима. Об этом говорится в сообщении дипведомства в среду, 31 марта.

— Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения, — заявили в российском МИД.

Пресс-служба также добавила, что о возможных шагах в связи со случившимся будет объявлено дополнительно, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Италии был задержан российских офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В связи с этим Рим принял решение выслать из страны двух российских дипломатов.

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