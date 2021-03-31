Телеведущий Евгений Попов создал волонтерский штаб для помощи нуждающимся в Москве

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Телеведущий Евгений Попов создал волонтерский штаб для помощи нуждающимся в столице. Об этом сам телеведущий рассказал в среду, 31 марта.

— Люди, которые способны помочь, могут изменить жизнь окружающих. Они могут помочь соседу, могут помочь совершенно незнакомому человеку, могут повысить качество его жизни. Даже выгулять собаку тому, кто болеет ковидом — это большое дело. Нам нужно выбирать эти свободные минуты нашего времени, находить их для того, чтобы помогать другим, — сказал Евгений Попов.

Он отметил, что добровольчество и волонтерство в России становится все популярнее. Телеведущий выразил надежду на то, что его штаб внесет вклад в развитие волонтерского движения.

Журналист добавил, что помощь будут получать пожилые москвичи и инвалиды. Евгений Попов подчеркнул, что его цель — создать объединение неравнодушных граждан, которые будут доставлять продукты и лекарства, сопровождать в поликлинику, помогать с электронными сервисами.

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