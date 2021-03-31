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Сексолог рассказал, что ожидать в отношениях от мужчины с маникюром
Фото: Pixabay

Сексолог рассказал, что ожидать в отношениях от мужчины с маникюром

Полина Долганова

Общество

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, как маникюр характеризует мужчин. Специалист разделил всех представителей сильного пола, которые активно следят за состоянием ногтей, на три категории.

Первую категорию эксперт назвал «опрятные мужчины». К ней относятся те мужчины, которые просто ценят аккуратность и опрятность. Такие люди будут относиться к своей второй половине снисходительно, допуская некоторую неопрятность в ее внешнем виде.

— Для них норма жизни, но в какой-то момент они могут выглядеть и не идеально. Это не является для них проблемой или сверхценностью, — пояснил Кульгавчук в интервью 5-tv.ru.

Следующая категория — «профессионалы». Такие мужчины соблюдают аккуратность из-за требований по работе. По собственной воле они вряд ли будут делать маникюр и не станут требовать от партнерши идеального внешнего вида.

К последней категории, по словам сексолога, относятся самовлюбленные мужчины и нарциссы. Они, как правило, одержимы своим внешним видом и будут всегда стремиться к безупречности. Стремление мужчины к аккуратности может доходить до крайности, так как он постоянно нервничает из-за своих мнимых и реальных недостатков.

— Такие мужчины весьма требовательны к партнерше, и малейшие огрехи с ее стороны могут вызвать у них брезгливость и разочарование, — заключил эксперт.

Кульгавчук подытожил, что нужно избирательно подходить к выбору партнера и обговаривать все важные для вас вещи еще «на берегу».

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