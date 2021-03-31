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Ввод пяти особо значимых объектов запланирован в центре Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ввод пяти особо значимых объектов запланирован в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Новая площадь Карта всех событий

В 2021 году в центре Москвы запланирован ввод пяти особо значимых объектов. Об этом в среду, 31 марта, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Дмитрий Стулов.

Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществлен в рамках реализации государственной программы «Градостроительная политика», одобренной мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 2021 году планируется завершение работ на трех федеральных объектах: здание Политехнического музея на Новой площади, комплекс зданий Литературного института имени А. М. Горького на Тверском бульваре, а также часть зданий Московской консерватории на улице Большой Никитской. Кроме того, будет введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс ГЭС-2 на Болотной набережной. Также рабочие отреставрируют здание на Мясницкой улице для помещений Академии популярной музыки Игоря Крутого.

По словам Стулова, с 2012 года в центре Москвы завершены работы на более чем 30 особо значимых объектах.

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