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Дептранс заявил о снятии всех ограничений движения на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Дептранс заявил о снятии всех ограничений движения на юго-западе Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт

Все ограничения движения на юго-западе столицы рядом с Калужско-Рижской линией Московского метрополитена сняты. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время убраны все ограждения, восстановлены все парковки. Также для движения автомобилей открыты съезды и закрытые участки дорог.

Ранее сообщалось, что участок метро «Беляево» — «Новые Черемушки», который закрывали в связи со строительством Большой кольцевой линии, откроется на три дня раньше, 31 марта. Специалистам удалось закончить работы раньше.

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транспортдвижение восстановленоМосква
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