Австрия может заказать «Спутник V» уже на следующей неделе

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Австрия может заказать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже на следующей неделе. Об этом в среду, 31 марта, заявил канцлер страны Себастьян Курц.

— Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе, — рассказал Курц после встречи с послом России Дмитрием Любинским, пишет РИА Новости.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи. В настоящий момент препарат зарегистрировали в странах, чье общее население превышает 1,5 миллиарда человек. По количеству одобрений регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента.

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