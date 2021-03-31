Барьер из 12 водоналивных бонов установят на Москворецкой набережной
На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» будет установлен барьер из 12 водоналивных бонов. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Длина водоналивных бонов составит 30 метров, а диаметр — один метр. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля. Водоналивные боны состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой.
На полную установку барьера потребуется не более 12 часов.
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