Барьер из 12 водоналивных бонов установят на Москворецкой набережной

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Москворецкая набережная Карта всех событий

На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» будет установлен барьер из 12 водоналивных бонов. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Длина водоналивных бонов составит 30 метров, а диаметр — один метр. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля. Водоналивные боны состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой.

На полную установку барьера потребуется не более 12 часов.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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