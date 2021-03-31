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Психолог рассказала, как не стоит расставаться с мужчиной
Фото: pixabay.com

Психолог рассказала, как не стоит расставаться с мужчиной

Никита Абрамов

Общество

Разрыв отношений часто довольно труден для обеих сторон. Особенно в том случае, если один в паре сохранил какие-то чувства. О том, как расстаться с мужчиной, чтобы по минимуму навредить его психике, рассказала клинический и когнитивно-поведенческий психолог Татьяна Додонова.

В первую очередь психолог отметила, что такой разговор должен происходить исключительно лично. Не стоит расставаться по телефону или в соцсетях. Также следует обратить внимание на то, чтобы у партнера не сформировалось нездоровое чувство вины.

— Это болезненная штука, потому что кто-то из пары будет чувствовать желание «починить» отношения, восстановить их. Лучше всего разорвать контакты и окончательно уйти из жизни человека, — подчеркивает Додонова.

Для того чтобы было легче избавиться от прошлого, стоит убрать все раздражители, которые могут напоминать друг о друге. Также эксперт отмечает, что не стоит проявлять заботу о бывшем партнере, несмотря на то, что ему плохо. Это лишь усугубит процесс расставания, пишет 5-tv.ru.

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