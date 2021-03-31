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Анатолия Тихонова освободили от обязанностей замминистра энергетики России
Фото: minenergo.gov.ru / Официальный сайт Минэнерго РФ

Анатолия Тихонова освободили от обязанностей замминистра энергетики России

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Находящийся под следствием Анатолий Тихонов освобожден от должности заместителя министра энергетики РФ. Об этом стало известно в среду, 31 марта.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Тихонова освободили от должности с 12 апреля «в связи с сокращением должности», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Тихонову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Следственного комитета России, его подельниками выступили советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они задержаны.

Как выяснили следователи, Тихонов попытался скрыться, «применяя различные способы конспирации». Отмечается, что обвиняемый многократно изменял используемые автомобили и места временного нахождения на территории Москвы.

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