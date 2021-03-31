Анатолия Тихонова освободили от обязанностей замминистра энергетики России

Фото: minenergo.gov.ru / Официальный сайт Минэнерго РФ

Находящийся под следствием Анатолий Тихонов освобожден от должности заместителя министра энергетики РФ. Об этом стало известно в среду, 31 марта.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Тихонова освободили от должности с 12 апреля «в связи с сокращением должности», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Тихонову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации Следственного комитета России, его подельниками выступили советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они задержаны.

Как выяснили следователи, Тихонов попытался скрыться, «применяя различные способы конспирации». Отмечается, что обвиняемый многократно изменял используемые автомобили и места временного нахождения на территории Москвы.

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