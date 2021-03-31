Капитальный ремонт крыш проведут в исторических зданиях Бабушкинского района

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Россия, Москва, Ленская улица, 2/21 Карта всех событий

В 2021 году в Бабушкинском районе отремонтируют крыши двух жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Работы запланированы в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта.

Ремонт пройдет в здании по адресу Ленская улица, дом 2/21. Жилой дом возводился во время Великой Отечественной войны. На первом этаже здания расположены помещения для магазинов.

Также ремонт будет проведен в историческом здании по адресу улица Рудневой, дом 9. Оно сохранило исторический кирпичный цвет, а фасады украшены лепниной. В этих домах рабочие полностью заменят покрытие скатной кровли, отремонтируют систему водостока и установят ограждения. Также рабочие утеплят чердачное перекрытие. При необходимости специалисты поменяют обрешетки, стропила и мауэрлат, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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