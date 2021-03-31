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Число занимающихся спортом москвичей увеличилось вдвое за 10 лет
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Число занимающихся спортом москвичей увеличилось вдвое за 10 лет

Кирилл Николаев

Город

С Москве за десять лет в два раза увеличилось число людей, занимающихся спортом. Об этом в среду, 31 марта, сообщил главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе в рамках онлайн-конференции в преддверии Всемирного дня здоровья.

По его словам, в настоящее время около четырех миллионов москвичей занимаются спортом. За последние десять лет в городе наблюдается прирост числа любителей активного образа жизни, сообщает РИА Новости.

Орджоникидзе напомнил, что для занятий спортом нужно получить разрешение, пройдя необходимых врачей в поликлинике.

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