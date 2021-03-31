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Информацию о недоедании упавшей в обморок девочки в Москве опровергли
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Информацию о недоедании упавшей в обморок девочки в Москве опровергли

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Информация о том, что девочка, упавшая в столичной школе в обморок, страдает от недоедания, не соответствует действительности. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что специалисты соцзащиты оперативно посетили семью по месту регистрации и проживания. Признаков неблагополучия там выявлено не было. У девочки имеется все необходимое для жизни и воспитания.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

Напомним, 30 марта 14-летняя ученица седьмого класса в начале урока в школе в районе Восточное Дегунино потеряла сознание, после чего была госпитализирована. По данному факту Следком проводит проверку. Кроме того, ситуация со школьницей находится на контроле уполномоченной по правам ребенка в столице Ольги Ярославской.

Читайте также: СК проводит проверку по факту госпитализации школьницы из-за голодного обморока

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