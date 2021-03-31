Женщина скончалась в частной клинике в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Щепкина Карта всех событий

Женщина умерла в частной клинике в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 31 марта.

Отмечается, что женщина пришла в клинику на МРТ головного мозга и сдачу анализов. Внезапно ей стало плохо. Пациентку доставили в реанимацию, но врачам не удалось ее спасти. Женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Полиция проводит проверку. По данным СМИ, речь идет о Европейском медицинском центре, который находится на улице Щепкина.

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