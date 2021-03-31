Названы пять признаков того, что женщина завела любовника

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Вопреки распространенному мнению о том, что мужчины главные изменники в отношениях, женщины тоже не против закрутить роман на стороне. Специалисты назвали пять признаков, по которым можно понять, что женщина завела любовника.

Телефон экраном вниз

Если женщине есть что скрывать, то она будет носить телефон с собой. Однако в случае когда придется оставить его на столе, она будет класть устройство экраном вниз.

Перемены настроения

Любой человек при изменах будет испытывать некий дискомфорт. Она счастлива со своим любовником, однако ей теперь стыдно перед своим партнером. Поэтому частые перепады настроения могут сигнализировать об изменах.

Лишние подробности

Для полноты картины при утаивании и лжи женщины могут придумывать целые истории, наполняя их различными подробностями и красками. Стоит присмотреться к этому, особенно если она делится информацией, которую вы ранее не знали.

Частая похвала

Если вашу девушку перестало смущать то, что раздражало в вас годами, то это повод задуматься. Изменщицы специально будут лишний раз хвалить и создавать эффект идеальных отношений для отвода глаз.

Идеальная чистота

Иногда бывает такое, что женщина с течением времени перестает следить за порядком в доме. Обратная ситуация случается как раз тогда, когда со стороны девушки может быть неверность. Таким образом она пытается создать видимость идеальных отношений, пишет 5-tv.ru.

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