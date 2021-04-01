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Четыре человека погибли при стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Четыре человека погибли при стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии

Юлия Курганова

Происшествия

Четыре человека погибли, два получили ранения при стрельбе в бизнес-комплексе в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом сообщает в среду, 31 марта, телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что подозреваемый в стрельбе ранен полицейскими, его доставили в больницу.

Ранее департамент полиции города заявлял о нескольких погибших и раненых. Сообщалось, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.

Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии.

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