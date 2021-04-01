Четыре человека погибли при стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии
Четыре человека погибли, два получили ранения при стрельбе в бизнес-комплексе в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом сообщает в среду, 31 марта, телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что подозреваемый в стрельбе ранен полицейскими, его доставили в больницу.
Ранее департамент полиции города заявлял о нескольких погибших и раненых. Сообщалось, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.
Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы в Вирджинии.
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