Движение на семи улицах Москвы станет односторонним по просьбе жителей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

В 2021 году по просьбам москвичей на девяти улицах столицы изменится схема движения, участки семи из них станут односторонними. Благодаря этому появится 252 дополнительных парковочных места. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах. В пресс-службе отметили, что проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт жителям.

— Очень часто люди паркуются, превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд, — уточнили в пресс-службе ЦОДД.

Так, одностороннее движение организуют на участке улицы Добролюбова, Новогиреева, на Проектируемом проезде № 2263, Проектируемом проезде № 765, на Спортивной улице, на улице Клочкова и на Плотинной улице.

Также схема движения транспорта изменится на участке Олонецкого проезда и участке Проектируемого проезда № 6334, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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