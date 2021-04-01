Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на семи улицах Москвы станет односторонним по просьбе жителей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Движение на семи улицах Москвы станет односторонним по просьбе жителей

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица ДобролюбоваКарта всех событий

В 2021 году по просьбам москвичей на девяти улицах столицы изменится схема движения, участки семи из них станут односторонними. Благодаря этому появится 252 дополнительных парковочных места. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах. В пресс-службе отметили, что проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт жителям.

— Очень часто люди паркуются, превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд, — уточнили в пресс-службе ЦОДД.

Так, одностороннее движение организуют на участке улицы Добролюбова, Новогиреева, на Проектируемом проезде № 2263, Проектируемом проезде № 765, на Спортивной улице, на улице Клочкова и на Плотинной улице.

Также схема движения транспорта изменится на участке Олонецкого проезда и участке Проектируемого проезда № 6334, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи все чаще отказываются от автомобилей и отдают предпочтение электрокарам, велосипедам

одностороннее движениетранспорт столицыулицы Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в