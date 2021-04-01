«Превратился в волка и мог съесть колобка»: Ургант высмеял Жириновского и Соловьева

Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант высмеял лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который выл в студии журналиста Владимира Соловьева. В эфире программы Жириновский рассказал, что во избежание третьей мировой войны президенты США, Китая и России «должны завыть по-волчьи», и показал, как это сделать.

— Это наш Вольфович! Зрители испугались. Еще немного — и Жириновский бы превратился в волка и мог съесть колобка, — пошутил Ургант, намекая на ведущего Соловьева.

По словам шоумена, Жириновский — волк по отцу.

— Может быть, у него и фамилия настоящая Маугли? Нам нужно использовать умение Владимира Жириновского. Человек легко и молниеносно превращается в дикого зверя. А на другом конце планеты Ван Хельсинг сказал: «Я иду к тебе!» — пошутил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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