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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1632 пациента за последние сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1632 пациента за последние сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1632 пациента за последние сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 1 апреля.

Общее число выздоровевших с начала пандемии в столице достигло 946 370 человек.

За минувшие 24 часа в Москве госпитализировали 847 пациентов с коронавирусом, скончался 51 пациент.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1632 пациента за последние суткиФото: Оперштаб

За последние сутки в столице выявили 2151 новый случай коронавируса. На втором месте по России находится Санкт-Петербург, где выявили 710 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 560 пациентов с COVID-19.

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