Геронтолог объяснил, какие продукты важно включить в рацион пожилым людям

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Геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал, какие продукты рекомендуется включить пожилым людям в свой рацион. В первую очередь специалист посоветовал пенсионерам ограничивать количество потребляемых калорий.

— С возрастом энергопотребность снижается. Достаточное количество клетчатки — граммов 400–500 в день. Это общая рекомендация. Моторика кишечника тоже с возрастом страдает, а пищевые волокна улучшают ее, — отметил Конев в разговоре со «Звездой».

Врач уточнил, что потребление какого-то одного продукта в больших количествах не принесет ожидаемого результата. Полезные продукты оказывают наилучшее воздействие на организм, если сочетать их друг с другом.

Эксперт добавил, что пока ни один фармакологический препарат не смог продлить жизнь человека, и это было бы доказано. Он напомнил, что зарегистрированных случаев жизни более 120 лет практически нет. На сегодняшний день известна лишь одна сверхдолгожительница из Франции Жанна Кальман. Она прожила 122 года.

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