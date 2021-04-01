Выставка «Диалоги о цветах» открылась на ВДНХ

Фото: Анна Быкова

В первый день апреля в павильоне Азербайджанской Республики на ВДНХ открылась выставка художника Веры Хайрутдиновой «Диалоги о цветах». В экспозиции представлены натюрморты, уральские пейзажи, работы в современной смешанной технике и цветы из нового направления творчества художника. Экспозиция открыта до 5 мая. Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте ВДНХ.

Коллекция картин состоит из тематических серий, которые связаны с разными периодами жизни художника и отличаются техникой, колористикой и настроением. Для выставки отобраны 24 работы из «Цветочной серии», основного направления живописи автора. Чувственные крупноформатные полотна пронизаны эмоциями и энергией, силой и воодушевлением, красотой детализации и философией оттенков.

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