Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Диалоги о цветах» открылась на ВДНХ
Фото: Анна Быкова

Выставка «Диалоги о цветах» открылась на ВДНХ

Ольга Маркова

Культура

В первый день апреля в павильоне Азербайджанской Республики на ВДНХ открылась выставка художника Веры Хайрутдиновой «Диалоги о цветах». В экспозиции представлены натюрморты, уральские пейзажи, работы в современной смешанной технике и цветы из нового направления творчества художника. Экспозиция открыта до 5 мая. Посетить ее можно бесплатно, сообщается на сайте ВДНХ.

Коллекция картин состоит из тематических серий, которые связаны с разными периодами жизни художника и отличаются техникой, колористикой и настроением. Для выставки отобраны 24 работы из «Цветочной серии», основного направления живописи автора. Чувственные крупноформатные полотна пронизаны эмоциями и энергией, силой и воодушевлением, красотой детализации и философией оттенков.

Читайте также: Литературный квест и спектакли: на ВДНХ пройдет День детской книги

цветывыставкавесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в