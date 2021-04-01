Вор-неудачник похитил пустой сейф из аптеки в центре Москвы

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из аптеки в

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 66 Карта всех событий

В полицию поступило сообщение о краже сейфа из аптеки в Мещанском районе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД в четверг, 1 апреля.

Инцидент произошел по адресу Сущевский вал, дом 66. О краже заявила заведующая аптекой. По ее словам, неизвестный проник в помещение аптеки ранним утром 31 марта. Злоумышленник похитил металлический сейф, видимо, рассчитывая, что в нем что-то есть.

Позже сотрудница аптеки сообщила представителям власти, что сейф был пустой. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители разыскивают неудачливого вора.

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