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«Как творческая единица интереснее»: Соседов объяснил, кто талантливее — Бузова или Дава
Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Как творческая единица интереснее»: Соседов объяснил, кто талантливее — Бузова или Дава

Виктория Федотова

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Музыкальный критик Сергей Соседов считает блогера и певца Давида Манукяна (Даву) талантливее, чем его бывшая девушка Ольга Бузова. Телеведущая Лена Ленина в интервью с Соседовым отметила, что сначала певец Филипп Киркоров оказывал знаки внимания Бузовой, но позже записал совместные треки с Давой и поддержал его после разрыва с певицей.

— Дава ему просто ему очень симпатичен. Он очень обаятельный, у него мужественное лицо, интеллектуальное, он интересный парень, прекрасно танцует. Как творческая единица он выше и интереснее, чем Оля, — считает музыкальный критик.

По мнению Лениной, Манукян использовал Бузову для раскрутки, а когда она перестала быть ему нужной, то бросил.

Видео опубликовано на YouTube.

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творчествоОльга БузоваСергей Соседов
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