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Названы знаки зодиака, не вызывающие доверия у работодателей
Фото: pixabay.com/ru

Названы знаки зодиака, не вызывающие доверия у работодателей

Елена Фролова

Общество

Многие выпускники вузов переживают, что их не возьмут на работу из-за недостатка опыта и практических навыков. Однако бывают случаи, когда причина отказа необычная, а работодатели объясняют свое решение так: «Родился не под счастливой звездой». Исследование о том, как часто знаки зодиака играют роль при трудоустройстве, провел сервис «Работа.ру».

Выяснилось, что данный критерий важен лишь для 15 процентов представителей бизнеса. Остальные рекрутеры гороскопом не интересуются. При этом аналитики рассказали, какие созвездия пользуются наименьшим доверием у работодателей.

Так, далекими от образа идеального работника считаются Скорпионы, Раки и Рыбы, отмечают «Невские новости». В свою очередь, каждый десятый работодатель ценит сотрудника, который родился под знаком Тельца. Помимо этого, доверием у начальства часто пользуются Девы и Овны.

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