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Высланные из Италии российские дипломаты покинули Рим
Фото: moscow-live

Высланные из Италии российские дипломаты покинули Рим

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из Рима. Об этом сообщает информационное агентство Nova в четверг, 1 апреля.

Согласно расписанию аэропорта «Фьюмичино», рейс самолета, на борту которого находятся Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров, вылетел вовремя — в 12:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Италии был задержан российских офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В связи с этим Рим принял решение выслать из страны двух российских дипломатов.

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