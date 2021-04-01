Высланные из Италии российские дипломаты покинули Рим

Фото: moscow-live

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из Рима. Об этом сообщает информационное агентство Nova в четверг, 1 апреля.

Согласно расписанию аэропорта «Фьюмичино», рейс самолета, на борту которого находятся Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров, вылетел вовремя — в 12:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Италии был задержан российских офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В связи с этим Рим принял решение выслать из страны двух российских дипломатов.

Читайте также: МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Италии