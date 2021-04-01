Человек-анекдот рассказал о табу в юморе
В юморе есть табу, но можно оставаться остроумным и шутить по-черному. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил артист эстрады Игорь Маменко, получивший прозвище Человек-анекдот.
По случаю 1 апреля корреспондент «ВМ» поговорил с юмористом о том, существуют ли запретные темы для шуток. По мнению собеседника издания, тяжелые формы юмора можно разделить на черный и жесткий юмор.
— Черный юмор бывает довольно симпатичным, остроумным, тут себе можно позволить острить. Жесткий юмор — неприятный. Он касается здоровья, детей, я вот такое не приемлю, — подчеркнул Маменко.
Он также признался в нелюбви к политическому юмору, где за счет злободневности можно легко «сделать развлечение».
Помимо этого, артист припомнил зацепившую его первоапрельскую шутку.
— 1 апреля. Муж приходит домой, уставший, а дома — жена в постели с любовником. Муж говорит: «Очень смешно, блин!» — поделился Маменко.
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