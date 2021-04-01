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Гадалка похитила у москвички 423 тысячи рублей, пообещав решить все ее проблемы
Фото: ru.freeimages.com

Гадалка похитила у москвички 423 тысячи рублей, пообещав решить все ее проблемы

Илья Ашуров

Происшествия

Женщина заявила в полицию, что неизвестная гадалка похитила у нее крупную сумму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД в четверг, 1 апреля.

Потерпевшая желала воспользоваться услугами экстрасенса для снятия порчи. В какой-то момент ей попалось на глаза объявление, в котором некая гадалка по имени Дарья предлагала свои услуги. «Таланты» гадалки не ограничивались умением снимать порчу, она рассказала женщине, что знает обряд, который поможет решить все ее жизненные проблемы. Вот только для того чтобы осуществить это, гадалка потребовала у женщины 423 тысячи рублей.

Потерпевшая согласилась и взяла кредиты в нескольких банках. В конечном итоге лжегадалка получила свой куш и скрылась.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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