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«Солома с реагентами»: Хамзаев раскритиковал новые цены на сигареты в России
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Солома с реагентами»: Хамзаев раскритиковал новые цены на сигареты в России

Виктория Федотова

Общество

Изменения в российский «антитабачный закон» вступили в силу в этот четверг, 1 апреля. По новым правилам стоимость пачки сигарет в России не должна быть ниже 108 рублей.

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что 95 процентов сигарет, проданных в России в 2020 году, — это контрафакт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Минимальная цена на сигареты

— Если бы государство отталкивалось от пополнения бюджета, мы цены бы подняли на справедливый уровень, как в Европе, до 700–900 рублей за пачку. У нас сейчас в России по разным регионам пачка сигарет по 50–70 рублей может стоить, но даже пачка за 108 рублей — это не сигарета в классическом виде, это солома, напичканная химическими реагентами, там табака по ценообразованию быть не может, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в сигаретах табака как основы нет. Есть никотиносодержащие реагенты, которые имеют наркотическое свойство. Юридическую ответственность за это должны нести корпорации, которые производят сигареты.

Хамзаев добавил, что во главе угла должны стоять национальная безопасность и закон о правах потребителей, по которому состав сигарет должен быть прописан на пачке. В настоящее время это не действует для производителей табака.

Читайте также: ООН заявила, что в России уменьшилось потребление табака и алкоголя

мнение экспертацены на сигаретыВидео ВМ
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