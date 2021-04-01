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В музее «Огни Москвы» пройдет Ночь света
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

В музее «Огни Москвы» пройдет Ночь света

Ольга Маркова

Культура

Музей «Огни Москвы» приглашает москвичей и гостей столицы в пятницу, 2 апреля, на Ночь света.

В этот вечер в музее пройдут необычные экскурсии, во время которых можно будет понаблюдать за причудливыми тенями. В конце экскурсии можно будет познакомиться с таким видом свечения, как люминесценция (свечение газа, жидкости или твердого тела, обусловленное не нагревом, а возбуждением его атомов и молекул).

Затем зрителям предстоит увидеть аудиовизуальный спектакль «Эхо Чистых прудов», который исполнят с помощью теней, звуков, бумажных макетов и самодельных кукол. Спектакль основан на истории Чистых прудов и людей, которые здесь жили.

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