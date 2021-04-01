Мария Захарова назвала пустым доклад Госдепа США о правах человека в мире

Фото: МИД РФ

Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, а его часть, посвященная России, пропитана двойными стандартами. Об этом в четверг, 1 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкое ощущение дежавю. Текст (это так всегда бывает, из года в год) пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что США следует в первую очередь заняться ведомствами в своем государстве. По ее мнению, Пентагон и подобные ему силовые структуры не единожды нарушали по всему миру права человека, пишет РИА Новости.

Читайте также: Лавров назвал сроки возвращения посла России Антонова в США