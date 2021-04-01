Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мария Захарова назвала пустым доклад Госдепа США о правах человека в мире
Фото: МИД РФ

Мария Захарова назвала пустым доклад Госдепа США о правах человека в мире

Никита Абрамов

Внешняя политика

Доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, а его часть, посвященная России, пропитана двойными стандартами. Об этом в четверг, 1 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкое ощущение дежавю. Текст (это так всегда бывает, из года в год) пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что США следует в первую очередь заняться ведомствами в своем государстве. По ее мнению, Пентагон и подобные ему силовые структуры не единожды нарушали по всему миру права человека, пишет РИА Новости.

Читайте также: Лавров назвал сроки возвращения посла России Антонова в США

ПентагонМария ЗахароваСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в