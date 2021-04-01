Хулиганы подрались с полицейскими в московском метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Арбатская Карта всех событий

Двое молодых людей подрались с полицейскими в московском метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном главке МВД РФ.

По данным пресс-службы ведомства, мужчины 24 и 28 лет напали на стражей порядка в ночь на 1 апреля, в 00:50.

— Двое мужчин, нарушивших общественный порядок на станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, оказали сопротивление стражам порядка, когда их попытались доставить в отдел, — пояснил представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что полицейские получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

После инцидента хулиганы были задержаны и доставлены в комнату полиции для составления на них соответствующих материалов, добавили в главке МВД.

— Проверочные материалы по факту нападения на полицейских направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — заключил собеседник «ВМ».

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