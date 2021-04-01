Водитель машины, провалившейся под лед с детьми, три недели скрывался у реки

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Водитель машины, которая провалилась под лед с тремя детьми в Приморье, три недели скрывался у реки, пока не скончался от переохлаждения. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказал представитель СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 8 марта в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе семья на автомобиле провалилась под лед. Спасатели обнаружили тела трех детей и их матери, однако тело отца найдено не было.

— Тело пропавшего мужчины обнаружили 29 марта на берегу реки неподалеку от места происшествия, рядом с рыбачим настилом. По заключению эксперта, смерть наступила за сутки до обнаружения: мужчина умер от переохлаждения, — говорится в сообщении СК.

Все это время водитель жил в настиле, похожем на будку, пишет РИА Новости.

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