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Стало известно, какие страны посетит Сергей Лавров в ближайшее время
Фото: МИД РФ

Стало известно, какие страны посетит Сергей Лавров в ближайшее время

Иван Юминов

Внешняя политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5–6 апреля посетит с рабочим визитом Индию, а затем поедет в Пакистан. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг, 1 апреля.

Лавров обсудит в Нью-Дели со своим коллегой из внешнеполитического ведомства состояние двусторонних отношений и вопросы подготовки грядущей встречи между главами двух стран. В Пакистане, по словам Захаровой, глава МИД рассмотрит возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в контртеррористической и торгово-экономической сферах.

Переговоры с вице-премьером Казахстана Мухтаром Тлеуберди пройдут 7–8 апреля во время визита Лаврова в страну. Особое внимание, как отмечается, будет уделено совместной борьбе двух стран с COVID-19, а также сотрудничеству в регионе Каспийского моря. Наконец, 12 и 13 апреля глава МИД окажется с визитом в Египте и Иране соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее Захарова назвала «пустым» доклад Госдепа США о правах человека в мире.

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Сергей ЛавровОфициальный визитМария Захарова
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