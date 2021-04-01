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Полная женщина в США решила похудеть и стала мужчиной-бодибилдером
Фото: instagram/deelovesdeadlifts

Полная женщина в США решила похудеть и стала мужчиной-бодибилдером

Никита Абрамов

В мире

В США полная девушка решила похудеть и кардинально измениться, после чего превратилась в мужчину-бодибилдера.

До 26 лет Ди Весткотт был женщиной. Однако ему не нравились свои формы. В 2017 году он весил 180 килограммов, что мешало ему даже нормально передвигаться. В итоге Весткотт решил кардинально измениться, после чего начал курс гормональной терапии и занялся спортом.

Для начала он просто прогуливался вокруг своего дома, но со временем окрепнув, записался в спортзал.

— Если вы спросили бы у меня лет десять назад, смогу ли я выйти на сцену мужского конкурса бодибилдинга, я бы посмотрел на вас так, словно у вас десять голов, — пошутил Ди.

Ему удалось похудеть почти на 70 килограммов. Сам американец не считает это пределом, пишет Daily Mail.

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Спортпохудениемужчины
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