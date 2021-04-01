Дети, финансы и любовь: астролог рассказала, кого ожидает удача в апреле
Середина весны богата на ответственные решения и приятные события. Астролог Василиса Володина рассказала, кто из знаков зодиака получит щедрую прибавку к финансам, а кого ожидает любовь.
Овен
Астролог считает, что с 15 апреля Овнам стоит уделить внимание получению финансов за проделанную работу. После 24 апреля стоит заняться семейными хлопотами. Также приблизительно 6 апреля есть шанс наладить личную жизнь.
Телец
В первые две недели Тельцам не стоит торопиться со своими проектами. Начинать какие-то конкретные действия следует с 15 апреля. Также астролог уточнила, что первая неделя благоприятна для любовных дел.
Дева
Володина отметила, что сомнения Дев могут спасти их от ошибки.
— Если хоть на секунду возникнет ощущение, что вы не так уверены своих действиях, как обычно, — это очень яркий сигнал: отложите, не спешите! Сейчас сомнения — хорошая вещь, они могут уберечь от дурацких действий, грозящих серьезными проблемами, — рассказала астролог.
Весы
Романтические всплески сделают ярче жизнь представителей этого знака зодиака. Астролог уточнила, что 10–11 апреля в жизнь Весов придут приятные подарки и неожиданные сюрпризы, а 22–23 будет оригинальный поворот событий.
Стрелец
Апрель для Стрельцов навеет мысли о детях. Те, у кого нет наследников, начнут о них задумываться. Володина советует все приятные дела сделать в первой половине месяца.
Водолеи
Представителям этого знака в апреле следует для получения максимальной прибыли задействовать свою креативность. Также не стоит забывать о занятиях спортом, рассказала астролог в своем Instagram-аккаунте.
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