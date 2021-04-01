Дети, финансы и любовь: астролог рассказала, кого ожидает удача в апреле

Фото: www.instagram.com / vasilisa.volodina / Официальная страница Василисы Володиной в Instagram

Середина весны богата на ответственные решения и приятные события. Астролог Василиса Володина рассказала, кто из знаков зодиака получит щедрую прибавку к финансам, а кого ожидает любовь.

Овен

Астролог считает, что с 15 апреля Овнам стоит уделить внимание получению финансов за проделанную работу. После 24 апреля стоит заняться семейными хлопотами. Также приблизительно 6 апреля есть шанс наладить личную жизнь.

Телец

В первые две недели Тельцам не стоит торопиться со своими проектами. Начинать какие-то конкретные действия следует с 15 апреля. Также астролог уточнила, что первая неделя благоприятна для любовных дел.

Дева

Володина отметила, что сомнения Дев могут спасти их от ошибки.

— Если хоть на секунду возникнет ощущение, что вы не так уверены своих действиях, как обычно, — это очень яркий сигнал: отложите, не спешите! Сейчас сомнения — хорошая вещь, они могут уберечь от дурацких действий, грозящих серьезными проблемами, — рассказала астролог.

Весы

Романтические всплески сделают ярче жизнь представителей этого знака зодиака. Астролог уточнила, что 10–11 апреля в жизнь Весов придут приятные подарки и неожиданные сюрпризы, а 22–23 будет оригинальный поворот событий.

Стрелец

Апрель для Стрельцов навеет мысли о детях. Те, у кого нет наследников, начнут о них задумываться. Володина советует все приятные дела сделать в первой половине месяца.

Водолеи

Представителям этого знака в апреле следует для получения максимальной прибыли задействовать свою креативность. Также не стоит забывать о занятиях спортом, рассказала астролог в своем Instagram-аккаунте.

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