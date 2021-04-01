Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дети, финансы и любовь: астролог рассказала, кого ожидает удача в апреле
Фото: www.instagram.com / vasilisa.volodina / Официальная страница Василисы Володиной в Instagram

Дети, финансы и любовь: астролог рассказала, кого ожидает удача в апреле

Никита Абрамов

Общество

Середина весны богата на ответственные решения и приятные события. Астролог Василиса Володина рассказала, кто из знаков зодиака получит щедрую прибавку к финансам, а кого ожидает любовь.

Овен

Астролог считает, что с 15 апреля Овнам стоит уделить внимание получению финансов за проделанную работу. После 24 апреля стоит заняться семейными хлопотами. Также приблизительно 6 апреля есть шанс наладить личную жизнь.

Телец

В первые две недели Тельцам не стоит торопиться со своими проектами. Начинать какие-то конкретные действия следует с 15 апреля. Также астролог уточнила, что первая неделя благоприятна для любовных дел.

Дева

Володина отметила, что сомнения Дев могут спасти их от ошибки.

— Если хоть на секунду возникнет ощущение, что вы не так уверены своих действиях, как обычно, — это очень яркий сигнал: отложите, не спешите! Сейчас сомнения — хорошая вещь, они могут уберечь от дурацких действий, грозящих серьезными проблемами, — рассказала астролог.

Весы

Романтические всплески сделают ярче жизнь представителей этого знака зодиака. Астролог уточнила, что 10–11 апреля в жизнь Весов придут приятные подарки и неожиданные сюрпризы, а 22–23 будет оригинальный поворот событий.

Стрелец

Апрель для Стрельцов навеет мысли о детях. Те, у кого нет наследников, начнут о них задумываться. Володина советует все приятные дела сделать в первой половине месяца.

Водолеи

Представителям этого знака в апреле следует для получения максимальной прибыли задействовать свою креативность. Также не стоит забывать о занятиях спортом, рассказала астролог в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: Василиса Володина рассказала, у каких знаков зодиака будет больше всего проблем в апреле

гороскопыВячеслав Володинапрель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в