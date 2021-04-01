Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Нина Жернакова

Фото: Отель последней надежды, 2016 год

Скончалась российская актриса театра и кино Нина Жернакова. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

Согласно данным сайта, актриса скончалась 28 марта в возрасте 87 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Актриса больше всего известна по множеству эпизодических ролей в российских криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Опера: Хроники убойного отдела». Также она снялась в картине режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».

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