Более половины жителей США разочаровались в президентстве Джо Байдена

Фото: whitehouse

Более половины жителей Соединенных Штатов Америки считают, что их государство движется в неправильном направлении. К таким данным пришли аналитики института Рональда Рейгана.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи граждан. Все они отвечали на вопросы о социальной, экономической и политической жизни страны. В результате выяснилось, что большая часть американцев уже разочаровалась в политическом курсе, который избрал новый президент Джо Байден.

Так, 51 процент респондентов указал, что считает неверным курс, который выбрал действующий лидер страны для государства, и США должны развиваться иначе, отмечает New Inform. Помимо этого, итоги исследования показали самый низкий уровень доверия к институту президентства в Соединенных Штатах. Лишь 30 процентов населения верят в своего лидера, а 14 процентов серьезно воспринимают информацию, которую транслируют телевидение, радио печать и интернет.

Читайте также: Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива