Беспорядки начались в Брюсселе после неудачной первоапрельской шутки

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Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке на юге Брюсселя после первоапрельской шутки в социальных сетях. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

Причиной стали сообщения о том, что там пройдет бесплатный музыкальный фестиваль, на который приедут 200 диджеев со всей Европы. Кроме соответствующей даты, на то, что это шутка, указывали имена бельгийских политиков и министров в качестве диджеев. В конце марта на странице «фестиваля» даже появилось признание, что это и вправду розыгрыш. Это не остановило пять тысяч человек, которые собрались в парке и сами стали включать музыку на телефонах и танцевать.

Через час на место прибыла полиция и попросила всех разойтись, на что в них полетели бутылки и банки. После того как там оказалась конная полиция и водомет, правоохранительные органы начали вытеснять людей из парка. Несколько человек задержано, один из полицейских получил ранение, отмечает ТАСС.

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