Детский психолог рассказал, как правильно реагировать на просьбу ребенка о щенке

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Многим детям хочется, чтобы в их доме появился четвероногий друг и член семьи. Поэтому они часто надоедают своим родителям с просьбой купить щенка. Детский и подростковый психолог Никита Карпов рассказал, как правильно реагировать на просьбу ребенка о покупке собаки.

Эксперт считает, что в первую очередь стоит усвоить одну вещь: собаку вы покупаете для себя.

— Ребенок любого возраста не до конца понимает, что значит заботиться о животном, если у него не было животного в детстве и он не наблюдал за этим с детства, — объяснил Карпов.

Специалист также подчеркнул, что полностью переложить ответственность за воспитание и уход за щенком на ребенка не получится. Также он не рекомендует ставить никаких условий ребенку.

— Собака — это классно. С ней можно играть, с ней нужно гулять и в какой-то момент — это может помочь именно вам, чтобы легитимно сбежать из дома и побыть в одиночестве, а в какой-то момент подросток может это сделать, чтобы не выслушивать нотаций, — рассказал эксперт.

Однако психолог отметил, что в любом случае щенка стоит брать только тогда, когда вы сами этого хотите и уверены в том, что у вас получится уделять на него время, пишет 5-tv.ru.

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