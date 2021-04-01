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Эксперт рассказал, как в домашних условиях улучшить здоровье волос
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как в домашних условиях улучшить здоровье волос

Никита Абрамов

Здоровье

Управляющий лондонского салона красоты Рики Уолтерс рассказал, как в домашних условиях улучшить качество и здоровье волос.

По словам Уолтерса, секущиеся кончики волос чаще всего появляются из-за теплового воздействия инструментов парикмахера.

— Предотвратить лучше, чем вылечить. Чем больше мы нагреваем волосы, тем заметнее становятся все их повреждения. Самый простой и эффективный вариант воскресить секущиеся кончики — избавить их от плойки и выпрямителя, — цитирует эксперта The Mirror.

Также Уолтерс считает, что стоит отказаться от сушки феном или же снизить темп обдува. Управляющий салона красоты отметил, что не стоит мучить волосы, а в особенности кудри, нагревающими инструментами. Им обязательно нужно дать сохнуть самим.

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