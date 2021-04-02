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Определены страны, жители которых чаще получали гражданство РФ
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Определены страны, жители которых чаще получали гражданство РФ

Татьяна Плотникова

Общество

В 2020 году чаще других получали российское гражданство выходцы из Таджикистана, Украины, Казахстана и Армении. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

По информации ведомства, за январь и февраль 2021 года в гражданство России было принято около 100 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. За аналогичный период 2020 года показатель превысил 107 тысяч человек. Всего в 2020 году их число составило 656 тысяч, а в 2019 году — порядка 498 тысяч.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских уточнила, что Таджикистан, Казахстан и Армения и прежде входили в число лидеров по количеству граждан, получивших российские паспорта.

При этом относительно Украины имеется специфический момент: в 2019 году были приняты поправки к закону о гражданстве РФ в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях, цитирует эксперта RT.

Ранее в МВД рассказали, что мигранты в России стали чаще совершать преступления.

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