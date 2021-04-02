Суд рассмотрит дело издателей журнала «Флирт» об организации проституции

Фото: СК РФ

Дело бывшего издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева об организации проституции рассмотрят в суде 14 апреля. Об этом рассказали в Кузьминском районном суд Москвы.

Уголовное дело могут рассмотреть без допросов свидетелей и изучения доказательств в особом порядке.

Ранее сообщалось, что полиция задержала восемь человек, подозреваемых в преступлении. Установлено, что злоумышленники публиковали в интернете объявления об оказании услуг сексуального характера за деньги. Публикации сопровождались фотографиями девушек и контактами. По указанному номеру всем желающим называли адрес, где можно было получить интим-услугу.

Уточняется, что в 2007 и 2017 годах Зяблицева уже судили за аналогичные преступления, пишет ТАСС.

Читайте также: Миллион рублей вымогали у москвича под угрозой распространения интимных фото