Специалист по жестам сделал вывод о романе Давы с его директором

Фото: instagram/dava_m

Эксперт по выявлению лжи на основе мимики и жестов Илья Анищенко сделал вывод, что у блогера Давида Манукяна близкие отношения с его директором Анной Маковской. Об этом свидетельствует поведение парочки во время интервью с журналистами.

Напомним, музыкант на днях опубликовал ролик, в котором подписчики заметили лежащую в постели темноволосую девушку. В ней узнали директора рэпера Анну Маковскую. Позже Дава опроверг слухи о новых отношениях. По его словам, они с девушкой являются хорошими друзьями, а он просто зашел в ее номер, когда они были на гастролях.

Однако, как заметил профайлер Анищенко, мимика и жесты Манукяна и его спутницы выдали обратное. Специалист обратил внимание, что при оправдательных словах у блогера едва заметно дергалась губа, что является признаком страха и неприятных эмоций. Вероятно, Дава опасался разоблачения. По словам эксперта, поведение музыканта выдавало ложь, к тому же он настойчиво пытался перевести разговор на другую тему.

На то, что внутри пары есть место романтическим отношениям, указывало и поведение Маковской. Специалист по жестам уточнил, что она пыталась подавить негативные эмоции, однако ее поведение выдавало обиду и злость.

— У нее проявляются сильные признаки стресса в тот момент, когда упоминают ее имя. Она жует свои губы, опускает взгляд вниз — переживает. Затем смотрит на Даву, мол, что же ты ответишь? Ей обидно слышать о себе такие слова. Она сильно влюблена, но блогер не ценит, — заключил Анищенко.

Ранее Ольга Бузова заявила, о расставании с Манукяном после полутора лет отношений. Певица обвинила музыканта в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. Позже музыкант выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, видимо, разрушенному роману. Через некоторое время рэпера заметили в компании бывшей девушки, блогера Карины Кросс.

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