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Лучшим участникам «Московского акселератора» выдадут гранты
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лучшим участникам «Московского акселератора» выдадут гранты

Анастасия Волоснова

Город

Лучшим участникам проекта «Московский акселератор» выдадут гранты, которые выделит фонд развития венчурного инвестирования. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что участники программы запустили более 180 пилотных проектов и привлекли 238,6 миллиона рублей инвестиций. Помощь будет оказываться в сфере строительства, инжиниринга и банковских технологий. Три победителя программы в номинации «Наиболее инвестиционно привлекательный проект» получат 500 тысяч рублей.

— Дополнительная финансовая помощь повысит устойчивость компаний на рынке и позволит привлечь следующий раунд венчурного инвестирования. Полученные средства стартап сможет потратить на привлечение клиентов или развитие своего продукта, — отметил Алексей Фурсин.

В сфере строительства были отобраны 30 из 390 компаний. Разработки в отрасли представят 22 апреля. Демонстрационный день в сфере инжиниринга пройдет 12 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Алексей Фурсинстроительствотехнологии
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