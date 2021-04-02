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Визажист рассказала о трендах макияжа сезона весна-лето-2021
Фото: pixabay.com

Визажист рассказала о трендах макияжа сезона весна-лето-2021

Елена Фролова

Общество

Звездный стилист, визажист Александра Матвеева рассказала о том, какие тренды в макияже в моде текущей весной и грядущим летом.

— Сейчас считается модным натуральный макияж. Его еще называют нюдовым или «макияжем без макияжа», — отметила Александра Матвеева.

При этом она подчеркнула, что не всем он подходит. По словам визажиста, девушкам со светлыми глазами и кожей, а также серыми волосами лучше не использовать такой вариант.

— Я сама являюсь так называемой «серой мышкой», и, естественно, мне не подходит натуральный макияж. Поэтому люблю выделить глаза, губы. Стараюсь делать яркий макияж, — добавила стилист.

Следующий тренд сезона, по ее словам, называется «сияющее лицо». Это означает, что визажисты добавляют немного хайлайтера, чтобы подсветить лицо. Помимо этого, эксперт предложила сделать сияющую базу – тогда получится эффект свечения изнутри, отмечает «Радио 1».

— Кстати, такой макияж не подойдет девушкам и женщинам с жирной кожей, у которых и так лицо блестит, — пояснила Александра Матвеева.

Таким дамам она посоветовала матировать кожу. При этом она рассказала, что в моде бесцветный блеск для губ, который создает эффект влажности.

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