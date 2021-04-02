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Фармацевт назвал прорывом вакцину от рака мозга
Фото: Pixabay

Фармацевт назвал прорывом вакцину от рака мозга

Елена Фролова

Здоровье

Создание препарата от онкологии мозга является серьезным прорывом в медицине. Так директор департамента онкологии одной из фармацевтических компаний Вадим Кочкин прокомментировал сообщение о том, что в Германии завершилась первая фаза испытаний вакцины против рака мозга.

Препарат может остановить развитие раковых клеток с одним из видов мутаций. По мнению Вадима Кочкина, современные лекарственные средства относятся к эре иммуноонкологии, а раньше были распространены химиотерапевтические медикаменты. У последних было много побочных эффектов, большинство из них плохо переносились пациентами. Как пояснил эксперт, разработка новых лекарств идет по наиболее правильному пути.

— Создание вакцин от любого онкологического заболевания — это огромный шаг вперед. По своей масштабности это можно сравнить с разработкой иммуноонкологических препаратов, — добавил фармацевт.

Он также подчеркнул, что опытом немецких ученых обязательно воспользуются и другие фармацевтические компании, отмечает Nation News. По его мнению, вакцинация не только помогает при конкретном заболевании, но и может спасти жизнь человеку.

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