Наталья Сергунина рассказала о новых субсидиях для столичных предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для столичных предпринимателей ввели новые субсидии на онлайн-продвижение, участие в выставках и фестивалях. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города со ссылкой на заместителя мэра столицы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

Для получения субсидий за рекламу в интернете и участие в форумах нужно оформить заявку до 30 апреля. Максимальный размер выплат может составить 700 тысяч рублей. Уточняется, что субсидия не должна превышать 50 процентов от расходов.

— В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат, — отметила Наталья Сергунина.

Уточняется, что в 2020 году были обработаны три тысячи заявок на получение выплат на общую сумму более трех миллиардов рублей.

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