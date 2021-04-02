Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Микроавтобус, такси и легковушка столкнулись на юго-востоке Москвы
Фото: АГН Москва

Микроавтобус, такси и легковушка столкнулись на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Совхозная улица, 18к1 Карта всех событий

Два человека пострадали в результате аварии с участием трех транспортных средств на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля,

По словам источника, инцидент произошел на улице Совхозная в районе дома 18/1. На дороге столкнулся микроавтобус, автомобиль такси и легковая машина. В результате аварии два человека пострадали.

На данный момент из-за происшествия перекрыто движение по двум полосам улицы. Причины ДТП устанавливаются.

Читайте также: Мошенники убедили пожилую москвичку сбросить им с балкона миллион рублей

авариидвижениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в