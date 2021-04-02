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Астролог рассказала, чего ожидать всем знакам зодиака весной и летом
Фото: Pixabay / herwigclaeys0

Астролог рассказала, чего ожидать всем знакам зодиака весной и летом

Елена Фролова

Общество

Практикующий астролог, член Союза астрологов России Юлия Богданова рассказала, чего нельзя делать всем знакам зодиака в ближайшее время, а также что их ожидает.

— Не буду говорить, что определенным знакам зодиака сулит удача в скором времени. Однако отмечу, какие события будут важными. Например, весной и летом этого года состоятся лунное и солнечное затмения. Первое будет 26 мая, а второе — 10 июня, — сообщила астролог.

По ее словам, эти явления имеют напряженные показатели, которые связаны с Юпитером и Нептуном. Поэтому в эти дни людям желательно соблюдать осторожность в принятии решений, связанных с заграничными поездками, а также тщательно проверять все документы, которые требуют подписи.

При этом за пять дней до и после затмения астролог советует лучше не планировать чего-то важного, отмечает ФАН. Она также рассказала, что с 14 мая звезды и планеты расположатся так, что в течение двух с половиной месяцев будут раскрываться различные тайны. Поэтому, чтобы избежать ссор со второй половинкой, лучше рассказать ей все до этой даты.

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